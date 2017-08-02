انتهاء المخطط الأساسي لتطوير سوق عكاظ - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أنهت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، المخطط الأساسي لمشروع تطوير مدينة سوق عكاظ.

ويأتي المشروع ضمن مبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وكأحد المخرجات الرئيسية لمشاريع اللجنة العليا لتطوير محافظة الطائف برئاسة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وعضوية رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المالية.

ويمثل هذا المخطط أحد المشاريع الرئيسية في برنامج خادم الحرمين الشريفين للتراث الحضاري، ويهدف إلى إثراء التجربة السياحية المتكاملة وتعزيز التراث الحضاري ضمن المشاريع المتاحة للمواطنين والزوار.

وتسعى الهيئة، من خلال هذا المشروع، إلى تطوير أول وجهة سياحية ثقافية متكاملة في المملكة؛ حيث ستقدم مدينة عكاظ مجموعة من المرافق والمزايا والمراكز الثقافية والمتاحف والمناطق الترفيهية، ومركزًا للمؤتمرات، ستجعل منه مركز جذب ثقافيًّا للأعمال والترفيه والضيافة، ووجهة تجذب المواطنين والزوار على مدار العام.

وتهدف الهيئة إلى تحويل مدينة عكاظ إلى مركز للأعمال في مدينة الطائف الجديدة، وإضافة اختيارات ترفيهية جديدة في الطائف التي تتميز بتاريخ عريق كمصيف تاريخي للمملكة.

وتقدر مساحة المشروع بـ10 ملايين متر مربع بالطائف الجديد، باستثمارات إجمالية تصل مجموعها إلى أكثر من 8 مليارات ريال لجميع مراحل المشروع؛ منها استثمار حكومي نسبته 11%، واستثمار من القطاع الخاص نسبته 89%. وتبلغ الميزانية المُقرَّة للمشروع ضمن برنامج التحول الوطني 815 مليون ريال، خصصت لإنشاء مشاريع البنية الأساسية وبعض المشاريع الثقافية والتعليمية والترفيهية.

كما ستُطرح العديد من الحقائب الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص في التطوير أكثر من 7 مليارات ريال، مع إتاحة الفرصة للمستثمرين للاستفادة من برنامج الإقراض والتمويل السياحي للمستثمر الذي أقرته الدولة مؤخرًا لدعم المشاريع السياحية والفندقية، وكذلك الاستفادة من آلية تمديد المدة الإيجارية.