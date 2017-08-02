فرص عمل مؤقتة خلال موسم الحج - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نافذة إلكترونية لخدمة العمل المؤقت في موسم الحج عبر الرابط: www.ajeer.com.sa، بهدف تسهيل وتشجيع مشاركة السعوديين بالعمل في موسم الحج عن طريق سوق عمل إلكتروني، يجمع المنشآت العاملة في خدمات الحج بالأشخاص الراغبين بالعمل خلال موسم الحج، وتوثيق العلاقات التعاقدية بينهم.

وقال وكيل الوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد بن جميل قطان، إن النافذة الإلكترونية تتبع لبوابة ” أجير ” الإلكترونية، تحت مسمى خدمة ” التعاقد المباشر “.

وأضاف أن هذه الخدمة ستتيح لأصحاب المنشآت المصرح لها بالعمل في موسم الحج بعرض فرص العمل الشاغرة لديها خلال موسم الحج على البوابة الإلكترونية، كما ستتيح للباحث عن العمل استعراض تلك الفرص، والتقديم على فرص العمل المناسبة له.

وأوضح أن الخدمة تتيح كذلك للباحث عن عمل التسجيل في البوابة ونشر سيرته الذاتية في قائمة الباحثين عن عمل، حيث يتاح لأصحاب المنشآت استعراض السير الذاتية للباحثين عن عمل المسجلين، واختيار الشخص المناسب لشغل الفرص الشاغرة لديهم.

وأكد وكيل الوزارة، أن الخدمة ستوفر سوق عمل قائم على العرض والطلب، يجمع شركات الحج بالأفراد الراغبين بالعمل في موسم الحج بعقود مؤقتة، داعيا شركات الحج والراغبين في العمل بموسم الحج إلى الاستفادة من الخدمات التي توفرها البوابة.