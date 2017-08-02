بالصور.. رئيس ديوان المظالم يلتقي قضاة المحكمة الإدارية بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

التقى رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، ظهر أمس الثلاثاء بمكتبه بجدة، أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة الإدارية بمكة المكرمة.

وشدد الدكتور ” اليوسف ” ، خلال اللقاء ، على سرعة الإنجاز في كل القضايا، مقروناً بدقة الأحكام ، للوصول إلى قضاء ناجز وعادل، داعياً أصحاب الفضيلة لممارسة دورهم المهم والحساس في محاربة أي فكر ضال، أو دعوة هدامة، أو توجه مبتدع يخالف عقيدة البلاد .