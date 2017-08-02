بالصور.. رئيس ديوان المظالم يلتقي قضاة المحكمة الإدارية بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. رئيس ديوان المظالم يلتقي قضاة المحكمة الإدارية بمكة
التقى رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، ظهر أمس الثلاثاء بمكتبه بجدة، أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة الإدارية بمكة المكرمة.
وشدد الدكتور ” اليوسف ” ، خلال اللقاء ، على سرعة الإنجاز في كل القضايا، مقروناً بدقة الأحكام ، للوصول إلى قضاء ناجز وعادل، داعياً أصحاب الفضيلة لممارسة دورهم المهم والحساس في محاربة أي فكر ضال، أو دعوة هدامة، أو توجه مبتدع يخالف عقيدة البلاد .
alfahd42[ عدد التعليقات: 9712 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يوفقكم للحكم بالعدل