شرطة عسير تضبط مروجي المخدرات - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

ضبط رجال الأمن في شرطة منطقة عسير، عدد من المطلوبين في قضايا جنائية ومجهولين ومخالفين ومروجي مخدرات، إضافة إلى تحرير عدد من المخالفات المرورية.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير زيد محمد الدباش، إن الحملة أسفرت عن القبض على 63 شخصا من المطلوبين في قضايا جنائية وحقوقية وعدد 406 من مجهولي الهوية و54 متسولا.

وأضاف الدباش: تم ضبط 59 سيارة مطلوبة وعدد 715 من مخالفي نظام الإقامة والعمل، وضبط 10 مروجين بحوزتهم 20 بلاطة حشيش وعدد 242 حبة كبتاجون و 1428 حزمة قات، بالإضافة إلى تحرير عدد 1988 مخالفة مرورية، تمت إحالتهم لجهة الإختصاص.