بريطانيا تستخدم عمال المطابخ والنظافة للتجسس على الطلبة المسلمين - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

كشفت صحيفة ” ديلي تلغراف ” البريطانية إن جامعات بريطانية تطلب من عمال المطابخ وعمال النظافة التجسس على طلابها خصوصاً المسلمين والمبتعثين من الدول العربية والإسلامية، بزعم منع انتشار التطرف.

وطبقا لتقرير أعده محرر الصحيفة هاري يورك، أن بعض الجامعات لجأت إلى هذه الخطوة؛ لأنها تعتقد أن الطلاب قد يكشفون عن ميولهم للتطرف في المطعم والمقهى والمكتبة، وليس في قاعات المحاضرات.

ونشرت الصحيفة، تفاصيل برامج التدريب التي يتلقاها العاملون في الجامعات لممارسة التجسس على الطلاب.

وكانت إحدى جامعات لندن اعترفت أنها تراقب الرسائل الإلكترونية للطلاب، وهو ما أثار موجة من الاستياء، كما واجهت جامعة أخرى احتجاجات من طلاب مسلمين بسبب تثبيتها كاميرات مراقبة في غرف الصلاة، طبقاً لـ ” بي بي سي “.