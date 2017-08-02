" الغذاء والدواء " تفتش مطابخ الإعاشة والمطاعم بمكة والمدينة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء إنها عززت برامجها الرقابية والتوعوية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم حج 1438هـ؛ لضمان سلامة غذاء الحجاج، والتأكد من مأمونية أدويتهم، وسلامة وكفاءة الأجهزة والمنتجات الطبية التي يستخدمونها.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، أن الهيئة وضعت خطة متكاملة لموسم الحج، تتضمن تكثيف الدور الرقابي في المنافذ، وزيادة الحملات التفتيشية للمنشآت الغذائية ومطاعم الإعاشة التي تخدم الحجاج.