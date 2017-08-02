" السياحة ": استقبلنا 85 مليون زائر في 730 مهرجان - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

شهدت المهرجانات والفعاليات السياحية في المملكة خلال السنوات العشر الماضية نموا متزايدا استقطب ملايين الزوار سنويا، مما أسهم في تحقيق عوائد اقتصادية للمحافظات والمناطق، واستفادة كافة شرائح المجتمع من فرص العمل المؤقتة التي توفرها المهرجانات، إضافة إلى تنشيط الحركة التجارية في المناطق التي تقام فيها المهرجانات، واستفادة الأسر والحرفيين والحرفيات من المهرجانات في زيادة دخلهم.

وأوضح تقرير للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن الفترة من 2005 – 2016م شهدت إقامة 730 مهرجانا منوعا استقبلت أكثر من 85 مليون زائر تجاوز عدد السياح منهم 28 مليون زائر.

وحققت المهرجانات خلال هذه الفترة عوائد اقتصادية تجاوزت 8 مليارات ريال، ووفرت أكثر من 86 ألف فرصة عمل مؤقتة (70%) منها للشباب، إضافة إلى المعارض التي تشارك فيها الأسر ببيع منتجاتها.

ويقدر اقتصاديون حجم صناعة الفعاليات السياحية في المملكة بأكثر من 100 مليون ريال سنويا من خلال عمل واستثمار أكثر من 200 شركة ومؤسسة تنظيم فعاليات سياحية في المملكة.

كما قدروا العوائد الاقتصادية التي تحققها المهرجانات السياحية سنويا بأكثر من 11 مليار ريال من خلال ما تجذبه المهرجانات من رحلات سياحية، وسكن، وتنشيط للحركة السياحية والأسواق والمطاعم ومراكز الخدمات المختلفة في المناطق التي تقام فيها المهرجانات، إضافة الحركة الاقتصادية في مواقع المهرجانات.

وتشهد مناطق المملكة سنويا أكثر من 100 مهرجان سياحي تقام على مدار العام وتتنوع بين مهرجانات تسويقية وصحراوية وتراثية، وأخرى خاصة بالمنتجات الزراعية للمناطق، ومهرجانات للرياضات السياحية، إضافة إلى المهرجانات الترفيهية.

وتحقق شركات تنظيم الفعاليات السياحية مداخيل مالية من خلال ما تتقاضاه من الجهات الحكومية المنظمة للفعاليات إضافة إلى المبيعات والرسوم داخل مواقع المهرجانات.

ويتوقع عدد من الاقتصاديين زيادة حجم هذه الاستثمارات مع عمل عدد من الشركات الكبرى العاملة في هذا النشاط على توسيع عملها والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.

ويشهد صيف هذا العام 113 مهرجاناً سياحياً، و820 نشاطاً متنوعاً في جميع مناطق المملكة، ما بين الثقافي والتراثي والرياضي والمغامرات والشبابي والبيئي والترفيهي والتسوق.

ومن المتوقع أن يتجاوز عدد زوار المهرجانات 12 مليون و500 ألف زائر، وأن توفر أكثر من 9100 فرصة عمل.

وترعى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المهرجانات وتساند الفعاليات والبرامج إعلامياً وتسويقياً عبر توفير معلومات عنها للمواطنين والمقيمين من خلال مركز الاتصال السياحي على الرقم 19988.

وتعمل الهيئة من خلال خطتها التطويرية للأنشطة والخدمات السياحية على تطوير (300) مهرجان وفعالية بحلول عام 2020م، منها (70) مهرجانا مطورا في عام 2017م.

وكان لبرنامج تطوير الفعاليات السياحية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الذي خطط له عدد من الخبراء الأجانب الذين استعانت بهم الهيئة في بداية البرنامج الدور الكبير في اتجاه عدد من الشباب السعودي إلى الاستثمار في هذا النشاط واكتساب خبرة في تنظيم الفعاليات السياحية من خلال الدورات التدريبية وورش العمل التأهيلية ورحلات استطلاع الخبرة العالمية التي قدمتها الهيئة من خلال هذا البرنامج.