حقيقة نقل الأسلحة للحوثيين عبر المياه الكويتية - صحيفة صدى الالكترونية

حقيقة نقل الأسلحة للحوثيين عبر المياه الكويتية
نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية صحة ما نشر حول استخدام إيران للمياه الكويتية لنقل شحنات أسلحة ومستشارين عسكريين إلى الحوثيين في اليمن من أجل التحايل على حظر نقل الأسلحة المفروض من قبل تحالف إعادة الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة.
وأكد المصدر أن المياه الإقليمية لدولة الكويت تحت السيطرة التامة للقوة البحرية الكويتية والإدارة العامة لخفر السواحل وتحت المراقبة بجميع الوسائل على مدار الساعة وأنها لم ترصد أية أنشطة مشبوهة في المناطق البحرية التي تحت سيطرتها.
وأهاب المصدر بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة في نشر مثل هذه الأخبار الخاطئة والمسيئة.
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1791 ] نشر منذ 1 ساعة
نعم مسيطر عليها باحكام والدليل ان عددا من المحكوم عليهم في تهم ارهابية فرو عن طريق البحر الى ايران ولا مازالو في الكويت او هربو في الصحراء ما ندري حقيقة الذي نعرفه شيىء واحد لماذا لا تحددون موقفكم انتم مع من بالظبط لماذا التمويه والمداوره , قطر حددت موقفها وعمان كذلك بقي انتم
مندبلتن تسبده[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 1 ساعة
ما بالفيران فار طاهر
alfahd42[ عدد التعليقات: 9712 ] نشر منذ 1 ساعة
مستحيل الكويت تسوي كذا الكويت عملها دائما في البيان وليست مثل قطر وغيرها عملها في الخفاء
alfahd42[ عدد التعليقات: 9712 ] نشر منذ 1 ساعة
والكويت والسعودية مستحيل احد منهم يضر الاخر لانهم بيت واحد