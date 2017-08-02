معتقدات رومانسية قد تضرّ زواجك .. أحذريها - صحيفة صدى الالكترونية

معتقدات رومانسية قد تضرّ زواجك .. أحذريها
من المعروف أنه لكلّ منّا توأم روح حقيقي، ويمكن للناس أن يقعوا في الحب من أول نظرة، إن كنت من الاشخاص الذين يمتلكون هذه المعتقدات، فقد تظنين أنك من نوعية الناس المتفائلين بالحب، أو قد تظنين أنها ستكون هدّامة بالنسبة لك، وستوصلك إلى خيبات الأمل.
ولكن أحدث الدراسات قالت إن هذه المعتقدات مرتبطة بوضع الأشخاص في علاقتهم الحالية. وتلفت هذه الدراسة إلى أهمية التمييز بين المعتقدات الرومانسية وبين التوقعات الرومانسية. العاملان مرتبطان طبعاً ولكنهما مختلفا المعنى. نعم، يمكن للحب أن يقع من أول نظرة، ولكن من قال إن العلاقة ستكون مثالية وسعيدة.
ما هي تأثيرات المعتقدات الرومانسية على العلاقة الزوجية؟
على الرغم من الارتباط القائم بين المعتقدات والتوقعات الرومانسية، إلا أن ارتفاع منسوب الاعتقادات الرومانسية لم يكن مرتبطاً بخيبات أمل متعلقة بهذه الاعتقادات أو اختلاف كلي بين العلاقة التي يعيشها الزوجان وبين علاقة مثالية كانت المرأة ترسمها في خيالها. بمعنى آخر، إن النظر بروح إيجابية إلى الحب لم يضع الزوجين أمام خطر خيبة الأمل في ما بعد. في الواقع، يقول المختصّون إن الدراسات أثبتت أن النظرة الإيجابية للحب مرتبطة برضى أكبر والتزام واحترام وحب فائقين للشريك.
ماذا عن التوقعات الرومانسية؟
التوقعات الرومانسية نفسها ليست هي المشكلة، بل عدم بلوغها والتمكن من تحقيقها. يحمل هذا النوع من التوقعات اختلافاً كبيراً بين العلاقة التي يعيشها الشخص فعلاً وبين العلاقة المثالية التي كان يرسمها في خياله، ما يؤدّي إلى رضى والتزام أقل تجاه العلاقة الزوجية الحقيقية.
ولكن المفاجئ أن التوقعات الرومانسية لم يكن لها التأثيرات نفسها في جميع الحالات التي تدارسها الباحثون، وتبيّن أن التوقعات الرومانسية كان تأثيرها سلبياً في ما يتعلق بالشغف والتواصل والمستقبل، إلا أنه كان إيجابياً في المدى القصير وفي الأمور الفورية والعفوية. ورجّحت هذه النتائج أن الناس يقدّرون علاقتهم أكثر مع تطوّر حالة الحب بينهم مع مرور الوقت على زواجهم، حتى لو بدا لهم الحب من النظرة الأولى أجمل وأكثر رومانسية وشغفاً.
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9852 ] نشر منذ 2 ساعتين
لالا نحن نعيش في بيئة صحراويه
متاخها ::حار جاف صيفا بارد قارص شتاء 👌
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.ومن الطبيعي ان الكائن الحي[الرجل ] سيتكيف مع هذا المناخ
جفاف عاااااطفي الى حد التصدع 😥😥
يالله صبرك والجنه 👈💔
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.لذلك كوني متعقله واحمدي ربك ان سمعتي كلمة احبك ياقلبي …وبعد سماعها تأكدي✋ انه ماعليه حراره او ازمه صحيه خلته يلفظ هالعباره 😊
واذا سمعتيها لاتحسسينه بشيئ تراه يكون مصدوم انه قالها لك ومو متعود 😊
واذا كررها لك هنا خوذيه بالاحضان وبادريه نفس الاحاسيس واعلمي انه طفرة جينيه وسط هذا المناخ القاسي الجاف
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9852 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعني ان سمعتي كلمة 👈بالله طفي الشمعه كتمتنا 😥
طفيها وانتي ساكته 😥💔
هم تكتمهم الشمعه الرقيقه ولكن الدخان والمعسل مايكتمهم 😤😤
راكان[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب الكلام ذا ياامل للمتزوجات انتي ايش دخلك مالك خص
رعد[ عدد التعليقات: 763 ] نشر منذ 1 ساعة
اليوم امل وكذلك ديم في موضوع الققط المشرده قائمتان بحمله ع صنف الرجال- ماعهدناكنا هكذا-
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9852 ] نشر منذ 1 ساعة
اصلا واقعيا لايوجد رومنسيه 😊
هذة كلها وقائع مسلسلات دراميه
واقعنا هو فقط كالتالي::
حياة زوجيه يسودها التقدير والاحترام والموده والرحمه والمحبه
وهذا مانريده 😊 اذا تحققت الشروط الاربع فكلها تولد الحب
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اما كل يوم والغيمة فوق راسك تنسجين احلام ورديه بالزواج فهذا خلل في مخك
لان فيه فرق بين الزواج وبين الجنه الله يجعلنا واياكم منها 😍
الثامري[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 1 ساعة
ليه انتي يامل ياجعلكي للجنه
مخليه السعودي كائن غريب جلف ماعنده مشاعر
السعودي والله الوحيد في العالم مظلوم
اول شي يسف تراب يجمع فلوس عشان الزواج
بعدين يكرف ليل نهار عشان يصرف على الحرمه والبيت
بعدين كل يوم يمر البقاله والمخبز والمكتبه يجيب اغراض
واخر الاسبوع مطلوب منه يمشيكم في الاسواق ويصرف
الاجار حق البيت عليه
كل شي كل شي عليه ومطلوب منه انه يكون رومنسي
ومع ذلك مو مقصر
ومستكثره عليه يروح للستراحه عشان يعسل او يشيش
ااااه لو يطبقون نظام بنجلاديش او الهند
كان عرفتووووو قيمتناااااا
alfahd42[ عدد التعليقات: 9712 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههه صدقتي يا دكتورتنا
برق[ عدد التعليقات: 10453 ] نشر منذ 1 ساعة
الرومنسيه وشنهي ؟؟؟؟؟
تدورون عن رومنسيه عند ضب ؟؟؟؟ والا تدورون رومنسيه عند سحليّه عايشه
بالصحراء القاحله ؟؟؟؟
لاتبحثون عن الرومنسيه الا اذا كانت بلادكم انهار ومروج خضراء .
حتى ازعاج بواري السيارات بالشارع تسوي عندك لخبطه في البرمجه
العصبيه وترجع البيت وانت مرتاع من واحد جايك عاكس الطريق والا
تريله بغت تطحنك ، اول ماتدخل البيت تصلي ركعتين شكر انك عدت
للبيت وانت سالم
تبون رومنسيه والغبار والتراب تطيسس وجهك كل يوم اذا طلعت من
البيت ؟؟
تبون رومنسيه وانت مديرك ماد بوزه شبرين ومكشر وجهه وضاربته الثعلبه
؟؟؟
تبون رومنسيه الأكل كله كبسه ليل نهار ولافيه تبوله ولا فتوش ولا تعرفون
من الفواكه الا الثلاثي المرح البرتكان والتفاح والموز وحتى مأحد ياكلها
يحطونها استعراض ، حتى الكيوي ياكلونه بقشرته ؟؟؟؟؟
انتم تراكم جالسين تضحكون على انفسكم ☺️☺️ الزواج عندنا لتكاثر النسل
والمحافظة على الوجود البشري العربي وعدم انقطاعه.
بس القطها وانطل فيها حيوان منوي وهي تحافظ عليه ٩ شهور ثم يجيك ورع
اول شي يتدرب عليه كيف يمسك الضب ويصب القهوه للرياجيل وكيف يحب
الناقه
الرومنسيه ياحبّاني في ديارِ ماهي هنا 😎😎😎 تشوف الفن وتشوف التغنج
والدلع والدلال والطول والبياض والنفس الزانه والاوضاع كلها
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9852 ] نشر منذ 57 دقيقة
عن نفسي افضل السعودي الجلف الجاف المتصحر بدون رومنسيه
اللي يزمجر في البيت ويقول ياحرمه وين القهوه وين الشاي 😤
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.وبعدها يجي جايب ذبيحه يقول قومي اطبخيها عندنا ضيوف 😊
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.وبعدها ياحرمه وين اطباق التحليه
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وبعدها ياحرمه يعطيك العافيه باسلوب كله جلافه وخشونه 😊
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وهكذا دواليك 😊 قد اكون غريبه بعض الشيئ بس والله العظيم اني صادقه 😍
برق[ عدد التعليقات: 10453 ] نشر منذ 55 دقيقة
امل
فااااااهمه بواقعية
برق[ عدد التعليقات: 10453 ] نشر منذ 28 دقيقة
اما عاد يامل 😟😟😟😟
تطبخين ذبيحه ؟؟؟؟ ☺️☺️☺️☺️☺️
اذا كنتي صادقه فإنتي عظيمه بحق وحقيق 🤗🤗🤗🤗🤗
ماتوا الحريم اللي يطبخون ذبايح 😞😞😞😞😞
الله يرحم اميمتي ويسكنها الجنه كانت تطبخ ثنتين سواء ، وكانت تطبخ
الحاشي كله ،، ماعاد بقى الا القدور والملاليس والصحون بالمستودع
😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
الثامري[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 10 دقائق
مااااكنت اظنك كذا
يااااا برق
بيدناااا نكون كل شي
بيدناااا نعيش عيشة البهايم
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9852 ] نشر منذ 6 دقائق
لاوالله اني للاسف ماطبخ 😊
ولكن طلعت معي مع خيالاتي المجنونه 😂😂
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9852 ] نشر منذ 6 دقائق
الله يرحمها واموات المسلمين جميعا
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3285 ] نشر منذ 5 دقائق
هههه والله ما اسهل من طبخها خذلك قدر كبير وغسلو اللحم زين وحطوه ومعاه المويه والملح واذا ودكم حطو فوقه قرصان تطلع جنان مع اللحم والمرق😂😊