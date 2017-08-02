دراسة جديدة: إنفاق المرأة لتدليل نفسها يقلل التوتر - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

وجدت دراسة جديدة أجريت في جامعتي ” بريتيش كولومبيا وهارفرد للأعمال ” أن إنفاق المرأة للمال على الاستعانة بأحد يقوم عنها بالمهام المنزلية له تأثيرات إيجابية عليها، إذ إنه يقلل التوتر الذي يصيبها عندما تضطر إلى تنظيم أعمالها ويزيد شعورها بالرضى عن حياتها.

ولفت الباحثون المشاركون في الدراسة إلى أن هذه النتائج تنطبق على النساء من جميع فئات المجتمع ومستوياته لا فقط على الثريّات منهنّ، إلا أن اللواتي يعشن في بيئة ذات دخل متوسط لا يستطعن الإنفاق على مساعدات مماثلة.

وتناولت الدراسة استطلاعاً للرأي شمل 6000 امرأة بالغة من الولايات المتحدة الأميركية والدنمارك وكندا وهولندا، سئلن عن المبالغ التي ينفقنها شهرياً على خدمات توفر عليهنّ عناء المهام المنزلية. كما طلب منهنّ أن يجبن عن أسئلة تتعلق بالتوتر الذي يشعرن به جراء اضطرارهنّ إلى إدارة هذه المهام وتنفيذها.

وأخيراً وجد الباحثون في النتائج أن إنفاق الأموال على الاستعانة بالمساعدة في إتمام المهام المنزلية يمنح المرأة شعوراً بسعادة أكبر لأنها لا تعاني من ثقل المهمات وقصر الوقت لتنفيذها جميعاً.