بالفيديو والمستندات.. قعيد فراش يستغيث لإنقاذه من الشلل النصفي - صحيفة صدى الالكترونية

يوسف حمد(صدى):

روى المواطن مساعد بن رازق الفهمي، الذي يبلغ عقده الثالث معانته مع المرض الذي جعله عاجزا بعد إصابته بالإعاقة وجعلته قعيد الفراش منذ 8 سنوات.

وناشد الفهمي خلال تصريحات خاصة لـ ” صدى “، الملك سلمان بن عبدالعزيز _حفظه الله _ ونائبه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأهل الخير بمساعدته على تحمل تكاليف علاجه خارج المملكة.

وأكد المواطن أنه تعرض لحادث مروري أثناء ذهابه لعمله بالقطاع العسكري بمنطقة مكة، ونقل على إثره إلى مستشفى السعودي الألماني بمحافظة جدة، مشيرا إلى أن التقارير الطبية أكدت أنه أصيب بشلل نصفي، مما جعله لا يستطيع التحرك أو العمل أو الإنفاق على علاجه أو أسرته.

وأضاف: أنه أرسل التقارير الطبية لأحد المستشفيات في الأردن للإفادة بطرق علاجه لكن النتيجة كانت أن تكلفة العلاج ستكون كبيرة حيث طالب الأطباء 170 ألف ريال.

من جانبها حصلت ” صدى ” على التقارير الطبية الخاصة بالمريض وبحالته الصحية، وللتواصل من فاعلي الخير من خلال هذا الرقم بالمنطقة الجنوبية 0551273330 .