12 %من مصروفات الدولة ينفقها المواطنين على السياحة الخارجية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أنفق السعوديون نحو 12 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي على السياحة الخارجية خلال العام الماضي 2016 بقيمة 830.5 مليار ريال، فيما بلغ متوسط الإنفاق آخر عشر سنوات نحو 7 في المائة من الإنفاق الحكومي.

وجاءت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” إن إنفاق السعوديين على السياحة الخارجية بلغ نحو أكثر من نصف تريليون ريال (580.7 مليار ريال) خلال عشرة أعوام وتحديدا منذ عام 2007 حتى عام 2016، في حين بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي الفعلي منذ عام 2007 حتى 2016 نحو 8.22 تريليون ريال.