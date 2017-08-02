الصحة تتجه لتقليص عدد موظفيها - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت وزارة الصحة أن لديها تضخم في عدد الموظفين، حيث تجاوز عددهم نحو 200 ألف مما يرهق ميزانيتها.

وأوضحت الوزارة ردا على استفسارات اللجنة الصحية بمجلس الشورى، حول تضخم عدد الموظفين بها، عزمها تقليل وترشيد عددهم بعد التخصيص، بناء على تقييم الموظف السنوي.

وأشارت إلى أن مبادرة فصل المرافق الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات حكومية، وتحويل موظفيها من نظام التقاعد المدني إلى نظام التأمينات الاجتماعية والعمل بمبادئ القطاع الخاص، سيساهم في رفع كفاءة الأداء والمحاسبة وبالتالي تخفيف عدد الموظفين نتيجة لذلك.