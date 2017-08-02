قتلى وجرحى في انفجار ضخم شرق أفغانستان - صحيفة صدى الالكترونية

كابل(صدى):

وقع انفجار في اقليم ” باكتيا ” بجنوب شرق أفغانستان، صباح اليوم الأربعاء، وأشارت تقارير أولية إلى سقوط قتيلين اثنين وعدد من الجرحى.

من جانبها، أفادت وكالة أنباء ” خامة برس ” الأفغانية أن الإنفجار وقع بالقرب من مدينة ” جارديز ” عاصمة الإقليم، وأنه لم يتم بعد التأكد من نوع الانفجار.

التقارير الأولية تشير إلى أنه نجم عن قنبلة مغناطيسية زرعت داخل سيارة، فيما لم يعلق مسئولو الحكومة المحلية والأمن على هذه الأنباء حتى الآن.

وقال شهود عيان إن ستة أشخاص من بينهم رئيس التحقيقات في مديرية الأمن بإقليم باكتيا اصيبوا في الانفجار.

ولم تعلن أي من الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، ومن بينها حركة طالبان، أي مسئولية لها حتى الآن عن الإنفجار.