 بالفيديو.. أول تعليق لمريم حسين بعد سجن طليقها - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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بالفيديو.. أول تعليق لمريم حسين بعد سجن طليقها

بالفيديو.. أول تعليق لمريم حسين بعد سجن طليقها
نورة الشهري(صدى):

نشرت النجمة المغربية مريم حسين ، مقطع فيديو عبر تطبيق سناب شات ، تتحدث فيه عن آخر تطورات سجن طليقها فيصل الفيصل.

وردت على سؤال أحد متابعيها عبر مقطع صورته عبر تطبيق ” سناب شات ” وقالت: ” أبو بنتي مسجون حالياً في سجن بريمان والله يفك كربه ” .

وتابعت: ” مهما صار وتكلم عننا ومهما سوا ما كنت ابغي هذه السمعة له وان يدخل السجن ” .

وأكدت لمتابعيها أن طليقها زج في السجن بعد سوء استخدامه لمواقع السوشيال ميديا وتشويهه لسمعة والدة ابنته أميرة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1190 ] نشر منذ 2 دقيقتين

شئ طبيعى ما بني علي باطل فهو باطل .والمفروض انك معاه قسم النساء

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