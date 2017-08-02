بالفيديو.. أول تعليق لمريم حسين بعد سجن طليقها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. أول تعليق لمريم حسين بعد سجن طليقها
نشرت النجمة المغربية مريم حسين ، مقطع فيديو عبر تطبيق سناب شات ، تتحدث فيه عن آخر تطورات سجن طليقها فيصل الفيصل.
وردت على سؤال أحد متابعيها عبر مقطع صورته عبر تطبيق ” سناب شات ” وقالت: ” أبو بنتي مسجون حالياً في سجن بريمان والله يفك كربه ” .
وتابعت: ” مهما صار وتكلم عننا ومهما سوا ما كنت ابغي هذه السمعة له وان يدخل السجن ” .
وأكدت لمتابعيها أن طليقها زج في السجن بعد سوء استخدامه لمواقع السوشيال ميديا وتشويهه لسمعة والدة ابنته أميرة.
صداوي[ عدد التعليقات: 1190 ] نشر منذ 2 دقيقتين
شئ طبيعى ما بني علي باطل فهو باطل .والمفروض انك معاه قسم النساء