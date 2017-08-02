انخفاض أسعار الذهب من أعلى مستوياتها فى 7 أسابيع - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

انخفضت أسعار الذهب اليوم بعد وصولها إلى أعلى مستوى لها في سبعة أسابيع أمس، مدفوعة بضعف بيانات الإنفاق الاستهلاكي الأمريكية مما أدى إلى تراجع احتمال رفع معدل الفائدة الأمريكية للمرة الثالثة في وقت لاحق من هذا العام.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ” ريكس تيلرسون ” أمس أن بلاده لا تسعى إلى الإطاحة بالحكومة الكورية الشمالية ولكنها تريد إجراء حوار مع ” بيونج يانج ” في وقت ما على أساس أنها لا يمكن أن تكون قوة نووية مطلقا، وأضاف أن الرئيس الأمريكي ” ترامب ” وافق على العقوبات الجديدة التي فرضها الكونجرس على روسيا.

ويتطلع المستثمرون إلى صدور تقرير وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة من ” إيه دي بي ” في وقت لاحق من اليوم حيث من المتوقع أن يصل عدد الوظائف المضافة إلى 157 ألف وظيفة في يوليو بعد إضافة 158 ألفا في يونيو.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر الأول بنسبة 0.48% إلى 1273.20، وتراجع مؤشر الدولار هامشيا بنسبة 0.09% إلى 92.961، في تمام الساعة 10:08 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.