" أمانة نجران " تفعّل خدمة " منصورين " لرعاية ودعم الجنود المرابطين - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

بدأت أمانة منطقة نجران اليوم، بتنفيذ مبادرة ” منصورين ” الهادفة إلى رعاية ودعم جنود الوطن المرابطين على حدوده للدفاع عنه وحماية مقدساته، وذلك امتناناً لتضحياتهم ومواقفهم البطولية .

وأكد أمين منطقة نجران المكلف المهندس علي آل حرفش, أن الأمانة والبلديات والإدارات التابعة لها كافة تفتخر بتسخير إمكانياتنا لخدمة جنودنا البواسل المرابطين في مواقع الخدمة والشرف، وتكليف خدمة العملاء بالأمانات والبلديات بإنهاء إجراءات المعاملات نيابة عنهم، مشيراً إلى أن تطبيق مبادرة “منصورين” يأتي انطلاقاً من حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على خدمة الأبطال المرابطين بصورة مميزة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة .

من جهته أوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم أمانة نجران عبدالله آل فاضل, أنه تم تخصيص مكتب الاستقبال رقم ” 1 ” في مركز خدمة المستفيدين ببهو الأمانة الرئيسي بحي الفهد، وتكليف أحد الموظفين بإنهاء إجراءات معاملات المرابطين نيابة عنهم، بعد تقديم ما يثبت .