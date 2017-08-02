سريلانكا تحقق في وفاة مقيم أثناء عودته من المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

كولمبو(صدى):

تجري السلطات المحلية في سريلانكا تحقيقًا في أسباب وفاة أحد مقيميها في المملكة، بعدما وجد ميتًا في مطار ” باندارانايكي ” بالعاصمة كولومبو، وفق لموقع” Dailymirror ” السريلانكي.

وقال الموقع إن المتوفى يدعى ” عبد الواحد– 49 عامًا ” ، وهو من سكان منطقة ” تيلدينيا ” ، كان يقيم في المملكة.

وذكر الموقع أن عبدالواحد توفي بعد وصوله بلاده عائدًا من المملكة في ساعة مبكرة اليوم؛ حيث كان يقيم في جدة، وكان ينوي جلب زوجته للعيش معه هناك.

وأشار الموقع إلى أن التقارير الأولية تشير إلى أن سبب الوفاة ربما يرجع إلى أزمة قلبية مفاجئة.