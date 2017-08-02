تكريم ضباط وأفراد في شرطة دومة الجندل لتميزهم - صحيفة صدى الالكترونية

سهو الهشال(صدى):

كرم سعادة مدير شرطة منطقة الجوف اللواء / قحاط بن محمد قحاط صباح هذا اليوم الاربعاء الموافق 10/11/1438هـ بمكتبه عدداً من ضباط وأفراد شرطة محافظة دومة الجندل وإدارة دوريات الأمن بمنطقة الجوف نظير جهودهم المميزة والفعالة بمجال عملهم وقد هنأئهم سعادة مدير الشرطة بهذا التكريم متمنيناً لهم التوفيق وان يكون دافعاً لهم ولزملائهم .

وقد عبر المكرمون عن شكرهم لسعادة مدير الشرطة على التكريم وانه سيكون محفز لهم لبذل المزيد من الجهد .

وكان ذلك بحضور سعادة مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة الجوف العقيد/ سعود بن بندر الدويش وسعادة مدير شرطة محافظة دومة الجندل العقيد/ محمد بن محسن الرويلي .