20 مليار جهاز متوافق مع إنترنت الأشياء عام 2020 - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تشير التوقعات إلى أن عدد الأجهزة المتوافقة مع تقنيات إنترنت الأشياء، سيبلغ 20 مليار جهاز تقريباً بحلول عام 2020؛ مما يعني أن منازلنا ستكتظ خلال فترة وجيزة بالأجهزة المتصلة بالإنترنت ، بدءاً من الثلاجات الذكية وآلات صنع القهوة وصولاً إلى دمى الباربي.

وستشكل الهواتف الذكية الطريقةَ الاعتيادية والمثالية التي ستتيح للمستخدمين الولوج بسلاسة وسهولة إلى الكثير من تلك الأجهزة؛ ولكن هذه الطريقة ستنطوي مع الأسف على ثغرات تمهد الطريق أمام استغلال المعلومات ومكامن الضعف الأمني للأجهزة والهواتف الذكية.