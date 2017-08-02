الإسكان تطرح 1852 وحدة سكنية في تبوك - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

كشف برنامج ” سكني ” التابع لوزارة الإسكان عن طرح 1852 وحدة سكنية في تبوك بنظام البيع على الخارطة، ضمن الشراكة مع القطاع الخاص، ويشرف على التشييد والبناء تحالف يضم شركتين للمقاولات والتطوير العقاري.

وأشارت وزارة الإسكان إلى أن عدد شقق برنامج الإسكان التنموي من إجمالي الوحدات السكنية المطروحة في تبوك 135 شقة، وهو ما يعادل 7.3% من البيئة الإسكانية.

من جهته، قال المهندس عبد الله قرة ” من إحدى الشركتين المشرفتين ” أن خيارات المستفيدين تتجه نحو الشقق المكونة من ثلاث وأربع غرف.

وأوضح قرة أن هندسة مساحات الشقق السكنية، ستتم بناء على معايير البيئة الإسكانية السعودية التي تتراوح بين (18م2 – 16م2) للغرفة الواحدة، بمواصفات وجودة عالية، مع إضافة جميع نظم العوازل والعمليات التي تحد من التبادل الحراري بين الحجرات.

وأكد قرة أن عمليات البناء ستتوافق مع أحدث معايير وتقنيات التشييد الحديثة؛ لما لها من تأثير كبير في خفض كلفة الإنشاء، والحفاظ على موارد وخامات مواد البناء، والحد من التلوث البيئي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وهو ما اتفق بشأنه مع وزارة الإسكان.

تجدر الإشارة إلى أن مساحة الشقق السكنية في تبوك تتراوح بين 124م2- 125م2 للشقق لغرفتي النوم، و169م2- 175م2 لثلاث غرف. أما مساحة 4 غرف فتقدر بـ225م2- 235م2. وتبلغ عدد الوحدات السكنية التي طرحت بالشراكة مع القطاع الخاص في تبوك 1852 شقة.

ويبلغ عدد الشقق السكنية من فئة غرفتي نوم 670 شقة، و795 شقة من فئة 3 غرف، و252 شقة من فئة 4 غرف. وخصص البرنامج 139 شقة للمستفيدين من الإسكان التنموي.

وتراوح المعدل السعري لغرفتي نوم ما بين 242 – 247 ألف ريال، و329 -346 ألف ريال لثلاث غرف، و445-458 ألف ريال لشقة الـ4 غرف.