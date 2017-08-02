⁠⁠⁠⁠⁠إندونيسيا تشهد أخطر بركان يقذف رمادا ساخنا - صحيفة صدى الالكترونية

جاكرتا(صدى):

قذف بركان جبل سينابونج في جزيرة سومطرة الإندونيسية رماداً ساخناً على ارتفاع كيلومترات اليوم الأربعاء.

وقال سوتوبو نوجروهو المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن البركان في مقاطعة سومطرة الشمالية قذف غازاً ساخناً ورماداً بركانياً على ارتفاع 5ر4 كيلومتر ناحية الشرق، مضيفا أنه تم توجيه نصائح للسكان بأن يظلوا في حالة تأهب.

ويثور البركان بشكل متقطع منذ أواخر عام 2013، مما يؤدي إلى تشريد آلاف الأشخاص.

ولقي 16 شخصاً حتفهم مطلع 2014 أثناء فترة ثوران مكثفة.

وتقع إندونيسيا ضمن منطقة الحزام الناري في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بالنشاط الزلزالي والثوران البركاني، ويوجد في البلاد نحو 130 بركاناً نشطاً.