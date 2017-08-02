الخطوط الجوية البريطانية تكشف أسباب الفوضى داخل مطار " هيثرو " - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

ضرب عطلاً إلكترونياً نظام تسجيل المسافرين في مطار هيثرو بلندن، وفق لما أعلنت عنه الخطوط الجوية البريطانية دون أن تكشف مزيداً من التفاصيل.

وتسبّب العطل في حدوث حالة من الفوضى داخل مطار ” هيثرو ” البريطاني، صباح اليوم, ورداً على تساؤلات بعض المسافرين، قال الحساب الرسمي للخطوط الجوية البريطانية على ” تويتر ” : ” نحن نعاني بعض المشكلات في نظام تسجيل الدخول هذا الصباح، نعتذر عن أيّ إزعاج سبّبه ذلك العطل “.

وقالت صحيفة ” صن ” البريطانية، إن ” العطل أوجد طوابير ضخمة من المسافرين، وأحدث فوضى وتأخيرات داخل المطار “.

يُذكر أنه في 28 مايو الماضي تعرّض مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لعطل عالمي في شبكة الكمبيوتر تسبّب في تأخير رحلات الخطوط الجوية البريطانية من المطار، حيث ألغت جميع رحلاتها من أكبر مطاريْن في لندن حينها، بعدما تسبّبت مشكلة في الكهرباء في تعطيل نظمها الإلكترونية على مستوى العالم.