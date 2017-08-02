إصابة أول حالة بفيروس زيكا عبر الاتصال الجنسي في فلوريدا - صحيفة صدى الالكترونية

فلوريدا - الولايات المتحدة(صدى):

قالت وزارة الصحة في ولاية فلوريدا الأمريكية، إن أول حالة انتقال عدوى فيروس زيكا حدثت عبر الاتصال الجنسي في الولاية منذ مطلع 2017 وحتى الآن، وهي لشخص كان متواجداً منذ فترة في كوبا.

وقد انتقلت العدوى من هذا الشخص، وهو من مقاطعة بينلاس على الساحل الغربي للولاية وكانت قد ظهرت عليه أعراض زيكا بعد رحلته، إلى شخص آخر أقام معه علاقة جنسية، دون أن تكشف وزارة الصحة الأمريكية عن مزيد من المعلومات في هذا الصدد.

يُذكر أن فلوريدا تعرضت العام الماضي لموجة من فيروس زيكا كان ينتقل عبر البعوض المحلي، وهي أول ولاية يظهر فيها المرض على مستوى الولايات المتحدة، لكن لم تحدث حالات عدوى هذا العام بالبعوض، وفقاً لما ذكرته السلطات.

وينتقل فيروس زيكا بواسطة بعوضة الزاعجة أو جنسياً من شخص إلى آخر.