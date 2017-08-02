زلزالان يضربان اليابان - صحيفة صدى الالكترونية

طوكيو(صدى):

ضرب زلزالان بقوة 5.5 و4.6 درجات على مقياس ريختر اليوم الأربعاء شرقي اليابان دون أنباء عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.

ووقعت الهزة الأولى شمال شرق جزيرة هونشو التابعة لمحافظة إيباراكي، غير أن ذلك لم يتسبب في إصدار تحذير من احتمالية تكون موجات مد عاتية ” تسونامي ” ، بحسب وكالة الأرصاد الجوية في اليابان.

ووقع الزلزال على عمق 50 كلم دون ولم يشعر به سكان العاصمة طوكيو، وقبل ساعات، ضربت هزة أرضية بقوة 5.5 درجات في نفس المحافظة، وجاء مركزها على عمق 10 كلم، ولم تعلن السلطات عن وقوع ضحايا أو مصابين نتيجة أي من الزلزالين.