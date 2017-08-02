وفاة 23 شخصا في فيضانات وأمطار تايلاند - صحيفة صدى الالكترونية

بانكوك(صدى):

كشف مسؤولون اليوم الأربعاء، أن الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة باستمرار في تايلاند أودت بحياة 23 شخصاً وتسببت في أضرار لأكثر من مليون شخص منذ بداية يوليوالماضي.

من جانبها ذكرت إدارة الوقاية من الكوارث والحد من آثارها أن جميع الضحايا الـ23 لقوا حتفهم غرقاً، وتشهد تايلاند حالياً موسماً مطيراً، ومن المتوقع هطول الأمطار الغزيرة حتى نهاية الأسبوع، ومع ذلك فإن الفيضانات لم تأت فقط نتيجة للأمطار الموسمية، حسبما ذكرت هيئة الأرصاد التايلاندية.

وأوضحت الهيئة أن الوضع تفاقم بعد تعرض البلاد للعاصفة الاستوائية “سونكا”، التي نشأت في أعالى بحر الصين الجنوبي في أواخر يوليو(تموز) الماضي، وغمرت الفيضانات 44 إقليماً من إجمالي 67 إقليماً في تايلاند، ولا تزال مياه الفيضانات يصل عمقها إلى المترين في بعض المناطق بـ10 أقاليم معظمها في شمال شرق البلاد.

ويعد إقليم ساخون الواقع شمال شرقي تايلاند على بعد 650 كيلومتراً من بانكوك هو الأسوأ تضرراً، وتم غلق مطار الإقليم لثلاثة أيام قبل أن يعاد فتحه في وقت متأخر أول أمس الإثنين، ومن بين المناطق المغمورة بمياه الفيضانات مدينة أيوتايا التاريخية وسط تايلاند، والتي تحظى بشعبية كبيرة بين السائحين بسبب معابدها البوذية العتيقة الكثيرة.