القاهرة: إحباط تهريب 1470قطعة سجائر و " شيش " إلكترونية محظورة - صحيفة صدى الالكترونية

عبده ابوالفضل(صدى):

ضبطت جمارك مطار القاهرة اليوم الأربعاء راكبا حاول تهريب حقيبتين تحتويان على 1470 قطعة من السجائر والشيش الإلكترونية المحظور حيازتها طبقا للقانون لدى عودته من المملكة .

وأوضح ” سامى عبدالرحمن ” رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة أنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة الخطوط السعودية رقم 305 والقادمة من جدة إشتبه مدير الجمرك فى حقائب الراكب ” س . م ” حيث حاول إستغلال الزحام الشديد لركاب الصالة والمرور مسرعا منها.

وأضاف تبين من جواز سفرالراكب أنه قادم من الصين عن طريق السعودية لخداع رجال الجمارك وبتفتيش حقائب الراكب وتبين وجود حقيبتين ممتلئتين بـ ٢١٠ زجاجة زيت سائل خاص بالسجائر والشيش الإلكترونية و ٥٠٠ سخان للسجائر والشيش وأكياس تنظيف بإجمالى ١٤٧٠ قطعة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الإستيرادية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط وتحريز المضبوطات .

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