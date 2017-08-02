محاكمة الرئيس البرازيلي الأسبق بتهمة الفساد - صحيفة صدى الالكترونية

برازيليا(صدى):

يواجه الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، تهم الفساد وتبييض الأموال في قضية جديدة، بعد الحكم عليه مؤخراً بالسجن لقرابة العشر سنوات.

ووجه الادعاء البرازيلي التهمة التي تعد السادسة بالفساد الموجهة إلى لولا والمرتبطة هذه المرة بأموال حصل عليها من خلال شركات بناء لترميم مزرعة، واتهم رمز اليسار اللاتيني الأمريكي بالتدخل لصالح شركتي “ أو إي إس ” و ” أودبريشت ” لتوقيع عقود مع شركة النفط الحكومية “ بيتروبراس ”.

وجاء في قرار الاتهام، أن لولا استغل أموالاً طائلة بلغت 1,02 مليون ريال برازيلي (حوالى 275 ألف يورو) لترميم مزرعة تقع في أتيبايا في ولاية ساو باولو.ويقول دفاع لولا أن هذه المزرعة ليست مسجلة باسمه، إلا أن قاضي مكافحة الفساد سيرغيو مورو أكد حيازة المحكمة على دليل يثبت أن لولا هو صاحب المزرعة.

ويشرح قرار الاتهام أن الأدلة تثبت أن لولا يتصرف بالمزرعة كأنه يملكها.

بالإضافة إلى لولا، وجه القضاء البرازيلي التهمة إلى 12 شخصاً من بينهم الرئيس السابق للشركة نفسها مارسيلو أودبريشت الذي يقضي منذ 2015 عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً.

وفي 13 يوليو، حكم القاضي مورو على لولا بالسجن لمدة 9 سنوات و6 أشهر في قضية مماثلة متعلقة بشركة ” بي تي بي أو إس “.

واتهم الرئيس السابق (2003-2010) بقبوله رشوة وهي منزل مكون من 3 طوابق في منتجع يطل على البحر.وينفي لولا (71 عاماً)، الذي لا يزال طليقاً بانتظار حكم الاستئناف، كل التهم الموجهة إليه ويقول إنه ضحية مؤامرة تهدف إلى منعه من الترشح على الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 2018.