" فكسكون " تسعى لرفع استثماراتها في أمريكا إلى 30 مليار دولار - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” أن رئيس مجلس إدارة ” فوكسكون ” ، تيري قوه، يبحث رفع استثمارات شركته المقررة في الولايات المتحدة إلى ثلاثة أمثال ما تم الإعلان عنه سابقًا.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت ” فوكسكون ” التي تعد أكبر شريك صناعي لـ ” آبل ” عن خطط لبناء مصنع بتكلفة 10 مليارات دولار في ويسكونسن، وتوظيف نحو 13 ألف شخص.

وأثناء لقاء الرئيس الأمريكي بقادة الأعمال الصغيرة في البيت الأبيض الثلاثاء، وصف ” ترامب ” عرض الشركة بأنه انتصار لجهود حملته ” أمريكا أولًا ” التي ترمي لإعادة الوظائف إلى الولايات المتحدة.

وأضاف: تعتزم الشركة إنفاق 10 مليارات دولار في الولايات المتحدة، لكن رئيسها هو واحد من رجال الأعمال العظماء في عصرنا، وأعتقد أن الاستثمارات ستصل إلى 30 مليار دولار، لقد أخبرني بذلك.