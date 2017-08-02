" فكسكون " تسعى لرفع استثماراتها في أمريكا إلى 30 مليار دولار - صحيفة صدى الالكترونية

” فكسكون ” تسعى لرفع استثماراتها في أمريكا إلى 30 مليار دولار
أعلن الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” أن رئيس مجلس إدارة ” فوكسكون ” ، تيري قوه، يبحث رفع استثمارات شركته المقررة في الولايات المتحدة إلى ثلاثة أمثال ما تم الإعلان عنه سابقًا.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت ” فوكسكون ” التي تعد أكبر شريك صناعي لـ ” آبل ” عن خطط لبناء مصنع بتكلفة 10 مليارات دولار في ويسكونسن، وتوظيف نحو 13 ألف شخص.
وأثناء لقاء الرئيس الأمريكي بقادة الأعمال الصغيرة في البيت الأبيض الثلاثاء، وصف ” ترامب ” عرض الشركة بأنه انتصار لجهود حملته ” أمريكا أولًا ” التي ترمي لإعادة الوظائف إلى الولايات المتحدة.
وأضاف: تعتزم الشركة إنفاق 10 مليارات دولار في الولايات المتحدة، لكن رئيسها هو واحد من رجال الأعمال العظماء في عصرنا، وأعتقد أن الاستثمارات ستصل إلى 30 مليار دولار، لقد أخبرني بذلك.
اترك تعليقاً