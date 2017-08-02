" واتس آب " يتيح تتبع الأشخاص والدفع الإلكترونى - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

يعتبر السبب الرئيسى وراء غرام ملايين المستخدمين بتطبيق الدردشة الأشهر فى العالم ” واتسآب ” ، مواكبة الاتجاهات العصرية وتحديثاته المتواصلة ومزاياه التى يضيفها باستمرار من أجل الحفاظ على صدارته لقائمة تطبيقات التراسل الفورية العالمية لإسعاد مستخدميه وجذب المزيد منهم.

بخلاف المزايا التى أدرجها التطبيق أخيرًا فى نسخته الحديثة من أيقونة الدبوس فى القائمة العلوية للتطبيق التحقق بخطوتين وقراءة سيرى للرسائل الواردة ومفتاح محادثات الفيديو، لا يزال التطبيق فى جعبته الكثير الذى لم يفصح عنه بعد.

نستعرض فيما يلى أبرز 5 مزايا لا تزال فى طور الاختبار، وستتوفر قريبًا فى النسخة القادمة من التطبيق:

1- ميزة مشاركة الأماكن ” لايف “: تتيح هذه الميزة المستخدمين مشاركة أماكنهم فى الوقت الحقيقى مع الآخرين، لاسيما فى المقابلات مع الأصدقاء والأهل والمعارف، ومراقبة أماكن الأبناء. وستكون هذه الميزة آمنة تمامًا ومشفرة، نظرًا لأنها تتيح لجهات الاتصال لدى المستخدم تتبع مكانه فى الوقت الحقيقى.

2- ميزة تحويل الأموال

سيتيح التطبيق قريبًا فى الهند أولًا، حيث 200 مليون مستخدم له هناك، إمكانية تحويل الأموالمن شخص لشخص عبر واجهة المدفوعات الموحدة “يو بى آى” وتطبيق المدفوعات ” بى إتش آى إم ” الذى يسمح بالدفع إلكترونيًا عبر الهاتف دون أى عناء.

3- ميزة ” استعادة الرسائل”

ظهرت هذه الميزة للمرة الأولى فى شهر ديسمبر 2016 على نظام آبل المحمول ” آى أو إس ” كنسخة تجريبية، لكنها لم تأت بعد، لكنها قادمة مع التحديث المقبل، حيث استعادة الرسائل المرسلة سواء كانت نصية أو صورًا أو فيديو أو صورًا متحركة.

4- ميزة ” التشغيل التلقائى للفيديو ”

أضاف التطبيق فى نسخته التجريبية على نظام ” آى أو إس ” ميزة الاندماج مع يوتيوب، لكن الميزة الجديدة ستسمح للمستخدمين بمشاهدة مقاطع فيديو يوتيوب دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق أو فتح تطبيق يوتيوب عند الرغبة فى مشاهدة الفيديو المرسل.

5- ميزة ” تعديل الرسائل المرسلة ”

ميزة ينتظرها المستخدمون، وعلى الرغم من أنها قريبة إلى حد كبير من ميزة ” استعادة الرسائل ” ، فإنها تسمح للمستخدمين بتعديل الرسائل المرسلة قبل أن يقرأها المرسل إليه.