شاب يتهم خطيبته بسرقة 150 ألف جنيه بعد ارتداء " البكيني " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تقدم شاب مصري يعمل محاسب بإحدى الشركات في الجيزة ، بدعوى رد شبكة بمحكمة الأسرة بالدقي ، ضد خطيبته عقب رؤيته لصور لها بالبكيني اثناء رحلة مع أهلها بشرم الشيخ .

يقول المحاسب ” رحيم ك ، في تصريحات لصحف محلية ، خطيبتى محجبة ولكنى فوجئت بصورها بعد ذهابها فى عطلة مع أهلها بشرم الشيخ بـ” البكينى “، وعندما اعترضت وقولتلها إزاى تسمحى لنفسك تعملى كدا وإحنا متفقين قبل الخطوبة؟.. وقامت بقطع التواصل معى، وأبلغتنى أنها فسخت الخطبة “.

وأكد الشاب : دفعت فى الشبكة مبلغ 100 ألف جنيه، بالإضافة لهدايا كثيرة بالآلاف خلال فترة الخطوبة التى دامت 12 شهرًا، حتى وصلت 50 ألف جنيه أدخرتهم لسنوات من عملى وحرمت نفسى من أشياء كثيرة حتى أرضيها وأسعدها، وكأى شاب يشترك فى جمعيات مع الأصدقاء والأهل، ويقتطع جزءًا من راتبه للشقة والشبكة ومصروفات الزواج.

وأكمل: كنا قد حجزنا القاعة بأحد الفنادق ورتبنا كافة الإجراءات حتى شهر العسل ولكنى فوجئت بطلبها الذهاب مع أهلها لقضاء عطلة فى شرم الشيخ، فلم أمانع رغم أننا مشغولون فى الإعداد للزواج”.

واستطرد: ” كنت مع أصدقائى وأثناء الهزار المعتاد بينا أخرج صديقى الموبايل وبه صورة زوجتى المستقبلية بـ ” البكينى ” فى جروب خاص بينهم أثناء قضائها العطلة مع أهلها، وبعض الصور المخلة وهى فى أحضان بعض الرجال “.

وتابع: “هاتفتها وأرسلت لها الصور وبعدها لم ترد علىَّ وفسخت الخطبة، ومنذ ذلك الوقت وهى ترفض أن ترانى وعندما طالبت بالهدايا والشبكة الذى تقدر بـ150 ألف جنيه رفضت وذهبت للفندق واستردت مقدم الحجز مبلغ 39 ألفًا “.

واستكمل رحيم: لقد نصبت علىَّ وعاقبتنى على ذنب لم أشترك فيه؛ فهى من فسخت الخطبة واستولت على كل أموالى وأهلها رفضوا التدخل لحل المشكلة، فلم يكن أمامى غير القضاء ينصفنى من جبروتها.