سوفت بنك اليابانية تستثمر ملياري دولار في فليبكارت - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

ذكرت مصادر ، أن سوفت بنك اليابانية لا تزال مهتمة بشراء حصة في فليبكارت الهندية للتجارة الإلكترونية، حيث تجري محادثات لاستثمار ما يصل إلى ملياري دولار من خلال صندوقها ” فيجن ” .

وكانت سوفت بنك تأمل في الاستحواذ على حصة كبيرة في فليبكارت من خلال صفقة تبادل أسهم بين فليبكارت ومنافستها المحلية الأصغر حجماً سنابديل التي تعد المجموعة اليابانية أكبر مساهم فيها لكن الخطة انهارت أول أمس الاثنين حينما قالت سنابديل إنها قررت الاستمرار كشركة مستقلة وأنهت جميع المحادثات المتعلقة بصفقة البيع.