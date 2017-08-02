بالفيديو.. يزيد الراجحي يثير الجدل بهدية ثمينة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أثار بطل الراليات ورجل الأعمال يزيد الراجحي الجدل مجددا، بعدما نشر مقطع فيديو جديد على حسابه في ” سناب شات ” وهو يهدي نفسه سيارة من نوع ” بوجاتي “.

وقال الراجحي في مقطع فيديو صوره لنفسه، إنه لم يتلق هدية منذ العيد وقرر أن يهدي نفسه وسيتظاهر بأنه لا يعلم وسيفاجئ نفسه، قبل أن يخرج في ساحة منزله باتجاه حواجز كبيرة وضع عليها بطاقة تضمنت إهداء لنفسه، قبل أن يسقط الحواجز ويكشف عن سيارة ” بوجاتي ” فاخرة، واستمر في التظاهر بالمفاجأة.