مخطط خبيث لاستهداف الدوريات الأمنية في المسورة - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

قالت مصادر مطلعة إن الإرهابيين بحي المسورة فخخوا أعمدة الإنارة والأسوار العالية وأسفل المنازل المخطط إزالتها، بالقنابل المتفجرة لاستهداف الدوريات الأمنية والجهات المنفذة لعملية الإزالة.

وأضافت المصادر أن العناصر الإرهابية تستخدم قنابل متفجرة ” محلية الصنع ” مشابهة للمستخدمة من التنظيمات الإرهابية بالخارج لإلحاق الضرر بالآليات المستخدمة في عمليات الإزالة للمباني العشوائية التي تستخدم كأوكار لتنفيذ عملياتهم وتخزين الأسلحة.