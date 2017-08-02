أبل تبيع " 41 " مليون هاتف في الربع الثاني للعام الحالي - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

ذكرت شركة أبل أنها تمكنت من بيع 41.026 مليون هاتف آيفون في هذا الربع، أي بزيادة 1.6 في المئة عن العام الماضي عندما باعت 40.4 مليون آيفون، وتفوقت تلك المبيعات على تقديرات المحللين الذين توقعوا بيعها 40 مليون هاتف.

ونشرت شركة آبل فجر اليوم نتائج أعمالها للربع الثالث من السنة المالية 2017 المنتهي في الأول من شهر يوليو/تموز الماضي، حيث حققت الشركة إيرادات ربع سنوية بقيمة 45.4 مليار دولار أمريكي وربحية بمقدار 1.67 دولار للسهم الواحد، مما شكل ارتفاعاً بالمقارنة مع أرقام الربع نفسه من العام الماضي الذي حققت خلاله الشركة إيرادات بلغت 42.4 مليار دولار وربحية بمقدار 1.42 دولار للسهم الواحد.