الجار الله: إعلام الإخوان القطري يعلن عن انتصارات وهمية - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

قال الكاتب الصحفى أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية،إن إعلام الإخوان المسلمين لا يعلن إلا انتصارات وهمية.

وقال الجار الله في تغريدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة تويتر: إعلام الإخوان المسيطر على القرار القطرى يعلن عن انتصارات وهمية، كما انتصارات حسن نصر الله ثعلب الضاحية الجنوبيه اللبنانية انتصارات أحلام، انتخب السيسى وكان احتياطى العملات الاجنبية ثمانية مليار دولار، الآن أصبح سبعة وثلاثين مليار دولار ولا عزاء للأشرار قلنا لكم مصر تتعافى .