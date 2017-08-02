السجون تتيح للنزلاء الحج بتوكيل لذويهم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أوضح المتحدث الإعلامي باسم المديرية العامة للسجون العميد دكتور أيوب بن نحيت أن النزلاء والنزيلات الذين يرغبون في أداء الحج أو العمرة بإمكانهم توكيل أيا من ذويهم.

وأضاف بن نحيت أن القرار يأتي انطلاقا من مبدأ عدم الاستطاعة، طبقا لفتوى مفتي عام المملكة.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين يتم توقيفهم أثناء مواسم الحج، يتم السماح لهم باستكمال مناسكهم في حالة توصية القاضي بذلك ثم يتم نقلهم من سجون المشاعر إلى إصلاحية مكة المكرمة بعد انتهاء فترة أعمال الحج، لافتا إلى أن السجون تتسلم أيضا ناقلي الحجاج دون تصريح .