بالفيديو.. اليابان تطرح أحدث قطاراتها: " يخطف العقل " - صحيفة صدى الالكترونية

طوكيو(صدى):

طرحت الحكومة اليابانية مؤخرا أحدث قطاراتها الفاخرة على الإطلاق والذي صمم من الداخل بشكل يبدو كما لو كان من حقبة الملكة ” فيكتوريا ” لينضم إلى شبكة السكك الحديدية العريقة في البلاد التي تتميز بدقتها وكفاءتها وقلة تكاليفها.

وانطلق القطار – الذي أطلقت عليه اليابان اسم ” رويال إكسبريس ” – في أول رحلة تجريبية في الحادي والعشرين من يوليو الماضي عبر شبه جزيرة ” إيزو ” ، وذكرت الشركة المنتجة له ” طوكيو كوربوريشن ” أنه يمثل عصرا جديدا من الراحة في وسائل النقل.

ووفقا لتقرير نشرته ” التليجراف “، فإن القطار يتكون من ثماني عربات وتم طلاؤه من الخارج باللون الأزرق، ويمكن للركاب الاستمتاع بإطلالات رائعة على ساحل المحيط الهادئ أثناء رحلته الممتدة لثلاث ساعات تقدم خلالها وجبة لكل راكب.

وطرحت الشركة إمكانية حجز التذاكر لقطار “رويال إكسبريس” عبر موقعها الإلكتروني باللغة اليابانية ويبدأ سعر الرحلة من 227 دولارا.