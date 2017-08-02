النفط يتراجع تزامنا مع مخاوف زيادة المعروض العالمي - صحيفة صدى الالكترونية

عواصم عالمية(صدى):

تراجعت أسعار النفط اليوم بعد صعودها على مدى أكثر من أسبوع مضى مع عودة المخاوف حول زيادة المعروض العالمي.

وتراجع النفط بنسبة 2% أمس عقب أن أشار معهد البترول الأمريكي إلى ارتفاع المخزونات في البلاد بمقدار 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهذا يتناقض مع انخفاض من المتوقع أن يشار إليه في البيانات الحكومية الأسبوعية التي ستصدر في وقت لاحق من اليوم.

وذكرت “رويترز”وفقًا لمسح أجرته أن إنتاج ” أوبك ” في يوليو/تموز بلغ أعلى مستوى له خلال العام الجاري، ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من المنظمة الأسبوع القادم.

وقال وزير النفط الروسي ” ألكسندر نوفاك ” للصحفيين أمس: ” في نهاية يوليو، تراجع إنتاج النفط في البلاد بأكثر من 307 آلاف برميل يوميا مقارنة مع مستويات أكتوبر/تشرين الأول 2016 ” وأضاف ” لذلك فإن روسيا تفي بالتزاماتها بخفض الإنتاج “.

ومن المقرر أن تعقد “أوبك” اجتماعا الأسبوع القادم لاستعراض التزام الأعضاء باتفاق خفض الإنتاج، وقد أعربت الإكوادور في وقت سابق عن أنها لا تتمتع بقدرة اقتصادية للحفاظ على خفض الإنتاج وسط الأسعار المنخفضة.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام ” برنت ” القياسي تسليم أكتوبر بنسبة 0.73% إلى 51.40 دولار للبرميل، كما تراجع خام ” نايمكس ” الأمريكي بنسبة 0.69% إلى 48.82 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:13 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.