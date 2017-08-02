إعفاء مواطني 9 دول عربية من تأشيرة الشرق الروسي بينهم المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

بدأت روسيا تطبيق قرار يعفي السياح ورجال الأعمال من 18 بلدا بينها 9 دول عربية، من تأشيرة الدخول إلى أقصى شرق البلاد وذلك مع بداية أغسطس الحالي

وأعلن رئيس الوزراء الروسي ” ديمتري مدفيديف ” ذلك القرار في أبريل الماضي، قائلاً إن الراغبين في زيارة أقصى شرق روسيا، لن يحتاجوا من الآن فصاعدا إلى استصدار تأشيرات، إذ سيكون بوسعهم الدخول بعد ملء استمارة بيانات بسيطة على الإنترنت .

وتشمل الدول المعفاة من التأشيرة إلى شرق روسيا عدة بلدان عربية ، هي: السعودية والإمارات والبحرين وقطر وتونس والمغرب والجزائر وعمان والكويت.

فضلاً عن ذلك تضم القائمة كلا من بروناي وإيران والهند وكوريا الشمالية والمكسيك وسنغافورة وتركيا واليابان.