تدشين وقف " زواج جدة " بتكلفة 25 مليون ريال - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

دشن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز في إطار دعمه لأعمال الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة “وقف زواج”، والذي سيعود ريعه على برامج وأنشطة مساعدة الشباب والفتيات على الزواج.

جاء ذلك خلال حضور محافظ جدة مهرجان فرح جدة، والذي نظمته الجمعية بزفاف 1400 شاب وفتاة برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وتشريف محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة أحمد بن صالح آل سلطان أن ” وقف زواج ” هو عبارة عن وحدات فندقية فاخرة مكونة من 6 طوابق، ملحق بها نادي صحي، وبدرومين مواقف للسيارات، على مساحة 2000 متر مربع، ويتكون من 5 محالّ تجارية، و114 وحدة فندقية، مشيراً إلى أن تكلفة البناء تقدر بـ 25 مليون ريال.