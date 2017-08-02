" غرفة جازان ": مشروع البحر الأحمر قفزة نوعية في الاستثمار - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجازان خالد بن محمد صايغ, أن مشروع البحر الأحمر الذي أطلقه نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، يعد نقلة نوعية في المجال الاقتصادي, والسياحي, والاستثماري، معرباً عن تفاؤله بهذا المشروع الوطني الضخم، حيث اعتدنا من قيادتنا الرشيدة أن تعمل على كل ما يخدم الوطن ويحقق له الريادة في جميع المجالات، مبرزاً مشروع البحر الأحمر وغيره من المشروعات السابقة كدليل واضح على حرص قيادتنا على تطور ونماء الوطن .

وأفاد أن ما نشاهده ونسمعه من تتابع وتسارع في القرارات التنموية الإستراتيجية إنما هي شواهد واقعية لما تتضمنه رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى بنية تنموية شاملة في جميع المجالات .

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الإدارة بالغرفة أحمد أبو هادي, أن المشروع التنموي الرائد سيسهم بشكل فاعل في تنمية شاملة وسيوفر فرص عمل أكبر للمواطنين إضافة إلى مسارات تنموية موازية كالمطارات والموانئ وشبكات الطرق وقطاعات الإيواء وغيرها .

فيما بين نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة سعود غزواني, أن إطلاق مثل هذا المشروع النوعي وقبله مشروع القدية وغيرهما من المشروعات دليل على التحول الوطني الذي تشهده مملكتنا الحبيبة في هذا العهد الزاهر وبرهان عالمي لخطوات وطننا نحو الريادة الشاملة .

من جهتهم, أكد أعضاء مجلس الإدارة بالغرفة التجارية الصناعية في جازان أن مشروع البحر الأحمر خطوة بناءة ورائدة ستوفر فرصاً نوعية للاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني واستكمال مسيرة التنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 .

بدوره, رفع أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجازان ماجد الجوهري باسم منسوبي ومنتسبي الغرفة التجارية الصناعية بجازان وعموم رجال وسيدات وشباب الأعمال بالمنطقة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو نائبه – حفظهما اللـــَّه – لكل ما يولونه من اهتمام ورعاية لنماء وازدهار الوطن والمواطن .