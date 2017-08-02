القوات البرية تفتح باب القبول في وحدات المظليين - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت قيادة القوات البرية الملكية -اللجنة المركزية لقبول الطلبة- باب القبول الإلكتروني في وحدات المظليين والقوات الخاصة اعتباراً من يوم الأحد الموافق ( 1438/11/14 هـ) ولمدة أسبوع واحد عن طريق مكاتب التجنيد مباشرة.

الشروط:

-أن يكون المتقدم من حملة الشهادات الجامعية أو الكليات المتوسطة أو الكليات الصحية أو كلية الاتصالات أو الثانوية العامة.

-أن يكون سعودي الأصل والمنشأ.

-لا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن 26 سنة لحملة الثانوية العامة ولا يزيد العمر عن (30) سنة لحملة الشهادات الجامعية أو الكليات.

-لا يقل طوله عن (165سم).

-أن يكون من ذوي اللياقة البدنية العالية.

علما بأنه سيتم تعيينهم برتب كل حسب مؤهله العلمي بالإضافة إلى مزايا مالية أخرى.

وطالبت قيادة القوات البرية المتقدمين باصطحاب الشهادة الدراسية الأساس ومشهد حسن سيرة وسلوك وعدد (8) صور شخصية مقاس (6*8) كاشف الرأس وبطاقة الهوية الوطنية. وللاستفسار الاتصال على الرقم (0144230001) تحويلة (95832).