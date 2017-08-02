سهم " آبل " يسجل مستويات قياسية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

ارتفع سهم ” آبل ” خلال تداولات ما بعد إغلاق جلسة الثلاثاء مسجلا مستويات قياسية جديدة، وذلك عقب إعلان الشركة عن نتائج أعمال قوية خلال الربع السنوي المالي الثالث.

وكشفت ” آبل ” عن تحقيق أرباح قدرها 8.7 مليار دولار خلال الربع السنوي المنتهي في يونيو الماضي من 7.8 مليار دولار نفس الفترة عام 2016.

وقفزت الإيرادات الفصلية للشركة إلى 45.41 مليار دولار من 42.36 مليار دولار قبل عام، وبلغت مبيعات ” آبل ” من ” آيفون ” 41.03 مليون وحدة من 40.4 مليون وحدة في نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى صعيد التداولات، قفز سهم ” آبل ” بنسبة 6.1% إلى 159.2 دولار، وهو ما يتجاوز أعلى مستوى قياسي سجله السهم في مايو الماضي عند 156.65 دولار.