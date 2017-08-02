ديما بياعة ترسم وشماً لحمايتها من الحسد - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أثارت الفنانة السورية ديما بياعة ، جدلاً بين متابعيها بتطبيق انستغرام ، عقب أن قامت مؤخرًا برسم tatoo على ظهرها من تصميم ابنها فهد, وقد جاء الـ tatoo على شكل كف تتوسطه عين زرقاء, لمنع الحسد وهو من تصميم ابنها من طليقها الفنان تيم حسن.

وشاركت ديما متابعيها عبر ” إنستغرام ” عملية البدء في الـ tatoo حتى الانتهاء منه، وانقسم متابعو الفنانة بين مؤيد ومعارض لهذا الرسم، الذي اعتبره البعض مستفزًا, والبعض الأخر أثنى عليه وعلى موهبة ابنها في الرسم.