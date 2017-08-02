الأمين العام للتعاون الإسلامي يزور بنجلاديش اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

دكا(صدى):

يبدأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم, زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام لجمهورية بنجلاديش الشعبية, تعد الأولى لمعاليه كأمين عام لمنظمة التعاون الإسلامي .

وتأتي زيارة الأمين العام في الوقت الذي تستعد فيه بنغلاديش لاستضافة الدورة القادمة لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي سيعقد في النصف الأول من عام 2018 .

وسيلتقي الدكتور العثيمين والوفد المرافق له, خلال زيارته, كلاً من فخامة رئيس الجمهورية, ومعالي رئيس الوزراء, ومعالي وزير الخارجية, فضلاً عن زعيم المعارضة في البرلمان .

ومن المتوقع أن تشمل الزيارة الرسمية جولة في مخيم الروهينغيا للاجئين في بازار كوكس في جنوب بنجلاديش .