الأمين العام للتعاون الإسلامي يزور بنجلاديش اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

الأمين العام للتعاون الإسلامي يزور بنجلاديش اليوم
يبدأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم, زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام لجمهورية بنجلاديش الشعبية, تعد الأولى لمعاليه كأمين عام لمنظمة التعاون الإسلامي .
وتأتي زيارة الأمين العام في الوقت الذي تستعد فيه بنغلاديش لاستضافة الدورة القادمة لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي سيعقد في النصف الأول من عام 2018 .
وسيلتقي الدكتور العثيمين والوفد المرافق له, خلال زيارته, كلاً من فخامة رئيس الجمهورية, ومعالي رئيس الوزراء, ومعالي وزير الخارجية, فضلاً عن زعيم المعارضة في البرلمان .
ومن المتوقع أن تشمل الزيارة الرسمية جولة في مخيم الروهينغيا للاجئين في بازار كوكس في جنوب بنجلاديش .
اترك تعليقاً