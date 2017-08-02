توظيف 1660 سعودياً بالقطاع الخاص - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

وظفت غرفة الرياض ممثلة في مركز التدريب والتوظيف خلال النصف الأول من العام (2017) ، (1660) شاباً سعودياً في عدد من الوظائف الفنية والإدارية بالقطاع الخاص، من خلال مسارات برامج التوظيف المباشر والتدريب المنتهي بالتوظيف التي أطلقتها الغرفة لتهيئة الشباب السعودي وتأهيلهم وتوظيفهم بالقطاع الخاص.

وأشار التقرير نصف السنوي الصادر عن المركز، إلى أن عدد المنشآت المشاركة في برامج التوظيف المختلفة التي نظّمتها الغرفة خلال الفترة بلغ (70) منشأة، عرضت 2635 فرصة وظيفية.