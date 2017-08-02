" بلدية بيش " تستكمل الطريق المزدوج بمدخل السوق - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

بدأت بلدية محافظة بيش في استكمال مشروع الطريق المزدوج بمدخل السوق القديم، حيث شرعت في العمل لردم الجزء المتبقي من العبارة من الجهة الشرقية تمهيداً لربط الجزء المتبقي بالشارع المزدوج، وذلك من بداية مدخل السوق ” مدخل الإشارة القديم شرقاً إلى جنوباً باتجاه جامع الراجحي “.

ونفذت البلدية أيضاً, أعمال السفلتة بالكامل للشارع المزدوج وأعمال التمديدات والإنارة الديكورية بجانبي الطريق وخصصت فتحات مناهل لتصريف مياه الأمطار، فيما نفذت كذلك أعمال الإنترلوك بالكامل على جانبي الطريق فضلاً عن تخصيص ممرات ممارسة رياضة المشي ومواقع للاستثمار تخدم الطريق مستقبلاً بالإضافة إلى مواقف للسيارات, إضافة إلى تنفيذ أعمال السفلتة بحي الروضة المجاور لمشروع الشارع المزدوج، وسفلتة الشارع المؤدي لطريق البنوك .

وأوضح رئيس بلدية محافظة بيش المهندس مشهور بن قاسم شماخي, أن هذه الأعمال تأتي ضمن جهود البلدية وفق خططها المرسومة لخدمة المحافظة وأهلها .