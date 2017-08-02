أميرالباحة: مشروع البحر الأحمر نقلة تنموية تواكب تطورات المستقبل - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, بمشروع البحر الأحمر السياحي العالمي الذي أطلقه نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ, نحو دعم التطور السياحي والاقتصادي بالمملكة والاهتمام بالوطن وأبنائه في إقامة المشروعات العملاقة وإطلاق منظومة من المشروعات على المسار السياحي في مملكتنا الغالية نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 .

وعد سموه, مشروع البحر الأحمر السياحي العالمي , نقله تنموية كبرى ستواكب تطورات المستقبل الذي أتى ليؤكد ما توليه القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ, من اهتمام ورعاية ببلادنا الغالية, مؤكدا سموه أن إطلاق المشروع السياحي العالمي البحر الاحمر وما سبقه من مشروعات يعد إضافة نوعية على الخارطة السياحية للمملكة التي ستقودنا نحو مزيد من التطور السياحي والاقتصادي حيث سيكون للمشروع الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني من خلال توليد العديد من الوظائف بالإضافة إلى عوائد اقتصادية جيدة تعود بالنفع والفائدة على الجميع .

ورفع سمو الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الباحة, الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو نائبه ـ حفظهما الله ـ, على ما يجده مواطنو هذه البلاد من رعاية واهتمام كبيرين نحو المزيد من التطور والنماء، سائلا سموه الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار والازدهار في ظل قيادتنا الحكيمة ـ أيدها الله ـ .