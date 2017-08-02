إمرأة تفقد الذاكرة وتنسى زوجها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

على غرار الأفلام السينمائية ، عايشت ” سالي هومبسون ” 39 عاماً ، حادثة غريبة ونادرة من نوعها، لتنسى بسببها من هو زوجها، ولا تستطيع التذكّر أنّها متزوجة أساساً .

جاء ذلك بعد أن دخلت سالي التي تعاني من الصرع ، لمدّة 6 أسابيع في غيبوبة بعد نوبة مفاجئة، وذلك منذ 3 أعوام، لتستيقظ منها وهي لا تتذكّر أهم أحداث حياتها، وكأنّه ” تمّ برمجتها من جديد ” .

تقول سالي في تصريحات إعلامية ، أنّ حالتها ” ليست عادلة إطلاقاً ” ، فهي تعاني من فقدان الذاكرة على المدى البعيد أو القصير، لتعجز عن تذكّر تفاصيل من الماضي، ومن يومها الحاضر على السواء.

ولكنّ نيل زوجها لم يفارقها رغم كلّ شيء، فبقي إلى جانبها وكان بمثابة الدعم لها لتعيد تذكّر أهم أحداث حياتها، وتستعيد الأمل، خصوصاً وأنّهما كانا يحاولان الإنجاب قبل وقوع الحادثة.

أمّا عن سبب الغيبوبة، فتعود إلى معاناة سالي بشكل مفاجئ من إلتهاب فيروسي، تطوّر إلى نوع نادر من الصرع.